Італія

Італієць може знов виступати в Серії А.

Ювентус після дискваліфікації Поля Погба бажає дещо підсилити свій склад та розглядає варіант з поверненням колишнього футболіста.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, Федеріко Бернардескі може стати гравцем туринців вже в зимове трансферне вікно.

Зазначимо, що в поточному сезоні МЛС італієць відіграв 30 матчів у складі Торонто, відзначившись п'ятьма голами та двома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Салернітана хоче повернути Бернардескі до Серії A.