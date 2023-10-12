Італієць може знов виступати в Серії А.
Федеріко Бернардескі, getty images
12 жовтня 2023, 19:59
Ювентус після дискваліфікації Поля Погба бажає дещо підсилити свій склад та розглядає варіант з поверненням колишнього футболіста.
Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, Федеріко Бернардескі може стати гравцем туринців вже в зимове трансферне вікно.
Зазначимо, що в поточному сезоні МЛС італієць відіграв 30 матчів у складі Торонто, відзначившись п'ятьма голами та двома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Салернітана хоче повернути Бернардескі до Серії A.