Італія

Президент римського колективу хоче втримати одного зі своїх лідерів.

Президент Лаціо Клаудіо Лотіто висловився стосовно того, що клуб не має наміру продавати Чіро Іммобіле найближчим часом, незважаючи на нещодавні повідомлення про те, що капітан "б'янкочелесті" збирається розглянути пропозиції від Саудівської Аравії в січні - повідомляє Calciomercato.

"Я нічого не знаю про (пропозиції з) Саудівської Аравії, мене ніхто ніколи нічого не питав, і я не мав жодного натяку на можливий інтерес. Ми ніколи не відчували, що у Чіро були проблеми в команді.

Іммобіле має контракт до 2026 року, і клуб не зацікавлений у його відході. Важко оцінювати, якщо немає пропозицій чи запитів. Ми не хочемо нікого продавати".

Цього сезону він провів 9 матчів та забив 2 голи.