Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Віце-капітаном національної команди буде Джанлуїджі Доннарумма.

Нападник Лаціо Чіро Іммобіле стане новим капітаном збірної Італії під керівництвом нового головного тренера Лучано Спаллетті. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, головним критерієм такого сценарію подій є те, що на рахунку 33-річного форварда найбільша кількість матчів у складі "скуадри адзурри" серед гравців, викликаних на найближчі матчі. На його рахунку 54 ігри.

Також наголошується, що віце-капітаном збірної буде воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма, який провів на дві гри менше.

Раніше капітаном італійців був захисник Уніона Леонардо Бонуччі, який вперше отримав капітанську пов'язку збірної у травні 2018 року. На його рахунку 121 матч, але він не отримав виклику до національної команди.

У найближчих матчах відбору Євро-2024 Італія зіграє проти Північної Македонії (9 вересня) та України (12 вересня).