Віце-капітаном національної команди буде Джанлуїджі Доннарумма.
Чіро Іммобіле, Getty Images
06 вересня 2023, 23:59
Нападник Лаціо Чіро Іммобіле стане новим капітаном збірної Італії під керівництвом нового головного тренера Лучано Спаллетті. Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, головним критерієм такого сценарію подій є те, що на рахунку 33-річного форварда найбільша кількість матчів у складі "скуадри адзурри" серед гравців, викликаних на найближчі матчі. На його рахунку 54 ігри.
Також наголошується, що віце-капітаном збірної буде воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма, який провів на дві гри менше.
Раніше капітаном італійців був захисник Уніона Леонардо Бонуччі, який вперше отримав капітанську пов'язку збірної у травні 2018 року. На його рахунку 121 матч, але він не отримав виклику до національної команди.
У найближчих матчах відбору Євро-2024 Італія зіграє проти Північної Македонії (9 вересня) та України (12 вересня).