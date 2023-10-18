Італія

Італійський фахівець розповів, про відхід з якого клубу шкодує найбільше.

Італійський фахівець Антоніо Конте, який перебуває в статусі вільного агента після звільнення з лондонського Тоттенгема посеред минулого сезону, розповів, відхід із якого клубу був для нього найбільш болісним.

"Більше всього шкодую про відхід з туринського Ювентуса після трьох років у команді.

Я вирішив піти, коли почав сприймати маленькі проблеми як великі", — розповів Антоніо Конте в інтерв'ю для Belve.

Раніше Антоніо Конте розповів, що відхилив величезну пропозицію з Саудівської Аравії.