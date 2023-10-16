Італія

Антоніо не зацікавив такий розвиток кар'єри.

Італійський тренер Антоніо Конте розповів, що відмовився від великих грошей та про те, як вын любить починати роботу в нових командах.

"Я відхилив величезну пропозицію з Саудівської Аравії — я вирішив сказати "ні". Пошкодував, що залишив Ювентус лише через три роки.

Одного разу я хотів би спробувати попрацювати у Ромі чи Наполі, але зазвичай я віддаю перевагу приєднатися до нової команди в кінці сезону…", — наводить слова тренера Фабріціо Романо з посиланням на Belve.

Зазначимо, що Конте у своїй тренерській кар’єрі має за плечима досвід роботи з Сієною, Ареццо, Барі, Аталантою, Ювентусом, Челсі, Інтером та збірною Італії.

Нагадаємо, раніше Антоніо заявив, що коли він повернеться, то усім тренерам буде дуже важко.