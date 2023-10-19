Італія

Італієць хоче працювати.

Після відходу з англійського Тоттенгема у березні 2023 року, Антоніо Конте залишається без роботи. Тим не менш, італійський фахівець серйозно налаштований на продовження своєї тренерської кар'єри. Про це пише Football-Italia, з посиланням на інтерв'ю італійця для телеканала Rai.

"Я дуже прямолінійний і мені подобаються люди, які схожі на мене. Я трохи уразливий та не люблю брехню. У деяких ситуаціях можу бути дуже імпульсивним та нетерплячим.

В якості гравця поставив би собі 8 з 10. Як тренера оцінив би себе на 8,5. Але, гадаю, я все ще молодий і можу підняти цю оцінку. У мене була хороша техніка, але я не був такий талановитий, як Алессандро Дель Пьєро чи Зінедін Зідан.

У майбутньому я хотів би опинитися в ситуації, в якій зможу творити історію, в тому числі в Європі", — сказав Конте.