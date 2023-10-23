Італія

Керманич Мілана прокоментував поразку від Ювентуса.

Мілан напередодні в домашньому поєдинку в рамках дев’ятого туру італійської Серії A напередодні поступився туринському Ювентусу.

Мілан — Ювентус 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "россонері" Стефано Піолі поділився враженнями від побаченого на полі.

"Зазвичай я не розмовляю з командою після подібних ігор, оскільки в роздягальні існує велика напруга, а сьогодні — ще й велике розчарування.

Це не той результат, на який ми розраховували, однак ми добре грали що в повному складі, що вдесятьох і нічим не поступалися Ювентусу. Тому я вважаю, що ми могли б досягти прийнятного результату.

Щодо червоної картки, то це була просто наївна помилка. Як індивідуальна, так і командна. Тіав повинен був пригальмувати, а не переслідувати Кіна. Він також перебував у неправильній позиції. У той самий час, Тіаву не пощастило, коли він послизнувся, але все одно він повинен був зіграти краще в тому епізоді.

Після вилучення я вирішив змусити Леау та Жиру працювати проти трьох захисників Юве й зберегти нашу захисну схему, оскільки в нас були непогані напрацювання проти суперників.

Ми тоді вважали, що внесок таких півзахисників, як Муса і Рейндерс, або Жиру, який чіплявся за м'ячі для Леау, може дозволити нам продовжувати бути небезпечними в атаці.

Другий тайм розпочався досить добре, але потім нам не вистачило трохи інтенсивності, насамперед — у півзахисті. Це також правда, що ми майже не створили моментів біля воріт Ювентуса, тому ми мали б діяти з трохи більшою інтенсивністю. Я відчуваю, що ми могли здобути дуже важливий результат, навіть граючи вдесятьох.

Ми очікували, що Веа буде більше працювати з Леау, аніж проти Гатті. Це правда, що Леау створив йому багато проблем, а Гатті зробив проти нього багато фолів, дуже багато. Правила кажуть, що якщо ти робиш повторні фоли, ти повинен бути покараний, і він отримав картку в кінцевому підсумку після, за моїми підрахунками, 22 фолів.

Ми повинні були більше використовувати Рейндерса та Мусу. Я вважаю, що позитивний результат був би справедливим для нас, враховуючи те, як ми грали протягом усього матчу, навіть вдесятьох.

Я думаю, що Йович добре тримав м'яч після появи на полі. Його стан покращується, і в таких ситуаціях нам потрібен хтось, хто може тримати м'яч, а не Ноа Окафор, який краще бігає у вільному просторі.

Ця поразка нічого не забирає у нас у плані впевненості. Ми не є поверхневими в оцінці наших виступів, ми будемо намагатися грати краще. Якщо ми зможемо відновитися після цього так само, як після дербі з серією перемог, то ми не проти!

Жарти жартами, але команда знає, що вона на правильному шляху. Нам потрібно стати більш ефективними перед чужими воротами", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі туринський Мілан зіграє гостьовий матч проти Наполі.