Італія

Українець провів на полі 58 хвилин та відзначився дебютним асистом.

Дженоа у матчі 11 туру італійської Серії А на своєму полі мінімально обіграла Салернітану (1:0).

Перемогу "грифонам" приніс забитий м'яч у виконанні Альберта Гудмундссона, котрому результативну передачу віддав український півзахисник Руслан Маліновський, який вийшов у стартовому складі.

Статистичні портали WhoScored та SofaScore оцінили дії 30-річного українця у 6,7 та 6,8 балів відповідно. Це середні оцінки у складі команди Альберто Джилардіно.

За 58 хвилин на полі Малиновський зробив 45 дотиків м'яча, виконав 23 з 30 передач (77%), з них одну ключову, одну точну діагональ з чотирьох, 13 разів втратив м'яч, зробив один фол, два виноси та два підбирання, а також виграв три єдиноборства із шести.

Нинішнього сезону Маліновський провів вісім матчів, у яких зробив одну гольову передачу. Він провів на полі 421 хвилину.