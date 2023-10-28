Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії А, що відбувся 27 жовтня 2023 року, 21:45.

Дженоа у поєдинку десятого туру італійської Серії А на своєму полі здобула мінімальну перемогу над Салернітаною (1:0).

Перемогу команді Альберто Джилардіно приніс забитий м'яч у виконанні Альберта Гудмундссона, який відзначився результативним ударом на 35 хвилині після асиста від українського півзахисника Руслана Маліновського.

30-річний українець вийшов у стартовому складі "грифонів" та провів на полі 59 хвилин, отримавши жовту картку. За свої дії Руслан одержав середню оцінку за матч.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Дженоа — Салернітана у 10 турі італійської Серії А-2023/24:

Дженоа – Салернітана 1:0

Гол: Гудмундссон, 35.

Дженоа: Мартінес, Васкес, Бані (де Вінтер, 54), Дрегушин, Каріколь, Сабеллі (Вольякко, 90+3), Френдруп, Бадель (Стротман, 59), Маліновський (Кутлу, 59), Гудмундссон, Ретегі (Екубан, 46).

Салернітана: Очоа, Пірола, Дьомбер, Ловато (Iквуемесi, 64), Кандрева (Бохінен, 46), Кабрал (Чауна, 77), Брадарич (Самбія, 46), Кулібалі, Маджоре (Ленговський, 64), Маццоккі, Діа.

Попередження: Маліновський, Бані, де Вінтер — Маджоре, Брадарич, Дьомбер, Іквуемесі.