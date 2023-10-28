Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках десятого туру Серії А Ювентус на своєму полі приймав Верону.

Туринський клуб завдав 30 ударів по воротах суперника, з яких шість — у ствір.

Проте поєдинок йшов до безгольової нічиєї, поки на 97-й хвилині гри Камб'ясо не приніс своїй команді перемогу.

Ювентус - Верона 1:0

Гол: Камб'ясо, 90+7.

Ювентус: Щесни, Гатті, Бремер, Ругані (Йилдиз 87), Веа (Міретті 46), Локателлі, Макенні, Рабіо, Костич (Камб'ясо 62), Влахович (Мілік 81), Кін (К'єза 62).

Верона: Монтіпо, Ф. Терраччьяно (Коппола 90+6), Давідович, Маньяні, Фараоні (Чачуа 73), Хонгла (Суслов 73), Фолоруншо, Дойг (Лазович 73), Дуда, Бонаццолі (Сердар 84), Джурич.

Попередження: Ругані 40, Кін 56, Камб'ясо 90+7 — Джурич 38, Фолоруншо 50.