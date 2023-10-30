Італія

Людина намагалася потрапити на трибуни, але впала з великої висоти.

Після матчу десятого туру італійської Серії А між Наполі та Міланом (2:2) на підземній парковці стадіону Дієго Армандо Марадона було знайдено труп чоловіка. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, тіло мертвої людини було виявлено близько другої ночі на парковці під гостьовим сектором стадіону.

Поліція вважає, що 42-річний чоловік, найімовірніше, намагався потрапити на трибуни без квитка, але впав із висоти близько 20 метрів та миттєво загинув на місці.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Наполі — Мілан.