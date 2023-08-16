Італія

Гравець планує залишитися в стані свого нинішнього клубу.

Численні джерела стверджують, що півзахисник Наполі Пьотр Зелінскі відхилив пропозицію Аль-Ахлі та має намір залишитися в Партенопеї.

Польський гравець, здавалося, був на порозі переходу до саудівського клубу, але Sky Sport Italia та Calciomercato.com стверджують, що він відмовився від пропозиції і планує залишитися на Стадіо Марадона.

У Зелінські залишилося 10 місяців контракту з чемпіоном Серії А, і тепер він обговорить нову угоду зі своїм клубом. Як повідомляє Calciomercato.com, Пьотру запропонують новий контракт зі скороченням зарплати. Зараз 29-річний гравець отримує 4,5 мільйона євро на рік у Наполі.

Sky Sport Italia додає, що Наполі продовжує перемовини з Сельтою щодо Габрі Вейги, незважаючи на рішення Зелінскі залишитися в клубі.