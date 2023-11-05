Італія

Завершився ще один поєдинок 11-го туру чемпіонату Італії.

У рамках одинадцятого туру італійської Серії А Верона приймала Монцу на Стадіо Маркантоніо Бентегоді.

Гості зуміли відкрити рахунок у матчі наприкінці першого тайму. Відзначився орендований у Мілана нападник Коломбо. У другій половині зустрічі він оформив дубль, а Кальдірола добив Верону, зробивши рахунок 0:3. Господарі поля відповіли лише результативним ударом Фолоруншо. Їхня серія без перемог у Серії тепер становить 9 матчів.

Верона — Монца 1:3

Голи: Фолоруншо, 86 — Коломбо, 41, 73, Кальдірола, 84

Попередження: Фараоні, 70 — Д'Амброзіо, 26, Коломбо, 45

Верона: Монтіпо — Маньяні, Давідович (Гін, 30), Терраччано — Фараоні (Чачуа, 75), Лазович (Нгонге, 65), Фолоруншо, Дуда, Дойг (Онгла, 46) — Бонаццолі (Сапонара, 75), Джурич

Монца: Ді Грегоріо — Д'Амброзіо, Марі, Кальдірола — Куррія (Бірінделлі, 59), Пессіна, Гальярдіні (Акпа-Акпро, 85), Кіріакопулос — Кольпані (Бондо, 66), Віньято (В. Карбоні, 66) — Коломбо (Мота, 85)

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, у рамках 11-го туру чемпіонату Італії відбудуться ще три поєдинки: Кальярі — Дженоа, Рома — Лечче та Фіорентина — Ювентус.