Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 5 листопада 2023 року, 21:45.
Getty Images
06 листопада 2023, 00:37
У рамках одинадцятого туру Серії А Фіорентіна на своєму полі приймала Ювентус.
Колектив Массіміліано Аллегрі зумів обіграти опонента на виїзді, при тому, що Фіорентина виглядала набагато краще за суперника.
Огляд матчу:
Фіорентина — Ювентус 0:1
Гол: Міретті 10.
Фіорентина: Терраччьяно, Парізі, Раньєрі (Міна 89), Кварта, Бірагі, Мандрагора, Артур (Соттіл 77), Барак (Бонавентра 59), Н. Гонсалес, Бельтран (Нзола 46), Куаме (Іконе 77).
Ювентус: Щесни, Гатті, Бремер, Ругані, МакКенні, Локателлі, Міретті (Камбіазо 61), Рабіо, Костич, Кін (Влахович 68), К'єза (Мілік 68).
Попередження: Раньєрі 83 – Рабіо 43, Кін 48, Гатті 58.