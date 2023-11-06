Колектив виступає невдало в попередніх матчах.
Стефано Піолі - Getty Images
06 листопада 2023, 17:56
Аріго Саккі розповів про кризу в Мілані - повідомляє ресурс La Gazetta Dello Sport.
"Хтось вважає, що це вина Піолі? Я сподіваюся, що ні. Я вважаю, що найбільша помилка була зроблена на початку. Ось тут і почалися всі проблеми.
Було підписано занадто багато іноземних гравців. Тим, хто приїжджає з-за кордону, потрібен час, щоб зрозуміти нашу лігу та наші методи. Ці хлопці здаються розгубленими, і в результаті Мілан не завжди виглядає як команда, справа в тому, що не вистачає часу, щоб увійти в голови гравців і переконати їх стати колективом.
Коли я прибув до Мілана, мене називали містером Нодобі, а я був містером Ніхто, не хотів зарозумілих і індивідуальних гравців або непрофесіоналів.
Тренери повинні зробити так, щоб їхні голоси були почуті, перш ніж підписувати нових футболістів. Перш ніж підписати контракт з Райкардом, я послав когось стежити за ним протягом двох тижнів. Коли він повернувся, я навіть запитав його, що він їв і які в нього звички поза полем. Ви повинні вибрати людину попереду гравця".
Наступний матч Мілана відбудеться проти Лечче на стадіоні Віа Дель Маре 11 листопада.