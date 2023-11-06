Італія

Колектив виступає невдало в попередніх матчах.

Аріго Саккі розповів про кризу в Мілані - повідомляє ресурс La Gazetta Dello Sport.

"Хтось вважає, що це вина Піолі? Я сподіваюся, що ні. Я вважаю, що найбільша помилка була зроблена на початку. Ось тут і почалися всі проблеми.

Було підписано занадто багато іноземних гравців. Тим, хто приїжджає з-за кордону, потрібен час, щоб зрозуміти нашу лігу та наші методи. Ці хлопці здаються розгубленими, і в результаті Мілан не завжди виглядає як команда, справа в тому, що не вистачає часу, щоб увійти в голови гравців і переконати їх стати колективом.

Коли я прибув до Мілана, мене називали містером Нодобі, а я був містером Ніхто, не хотів зарозумілих і індивідуальних гравців або непрофесіоналів.

Тренери повинні зробити так, щоб їхні голоси були почуті, перш ніж підписувати нових футболістів. Перш ніж підписати контракт з Райкардом, я послав когось стежити за ним протягом двох тижнів. Коли він повернувся, я навіть запитав його, що він їв і які в нього звички поза полем. Ви повинні вибрати людину попереду гравця".

Наступний матч Мілана відбудеться проти Лечче на стадіоні Віа Дель Маре 11 листопада.