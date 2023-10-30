Італія

У француза є пропозиції із Саудівської Аравії та МЛС.

Мілан хоче продовжити контракт із нападником Олів'є Жиру, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" незабаром запропонує 37-річному французу угоду до літа 2025 року.

Також зазначається, що футболіст має привабливі пропозиції від клубів із Саудівської Аравії та американської ліги МЛС.

У нинішньому сезоні Жиру провів 12 матчів, у яких забив шість голів та віддав три асисти. Його контракт розрахований до літа 2024 року.