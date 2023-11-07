Італія

Неприємна ситуація у матчі.

Стадіон Фіорентини Артеміо Франкі частково дискваліфікували за вигуки в поєдинку проти Ювентуса - повідомляє GOAL.

Група Curva Fiesole відмовилася від матчу на знак протесту, але тим не менше цей сектор буде засуджено умовно на рік після дискримінаційних вигуків, що були спрямовані проти трьох гравців Ювентуса.

Більше всього отримав Душан Влахович, який повернувся на арену, де колись виступав в якості футболіста, а також Мойзе Кін та Вестон Маккенні.

Дане покарання буде умовним і активується лише у разі подальших інцидентів протягом наступного року.

Ювентус переміг 1:0 завдяки голу Фабіо Міретті.