Італія

Сербський нападник майже перейшов до турецького клубу.

Сербський центральний нападник Лука Йович був близьким до Трабзонспора, перш ніж перейшов у Мілан в останні хвилини літнього трансферного вікна, повідомляє портал TUTTOmercatoWEB.

Турецький клуб майже підписав 25-річного гравця влітку. Щоб забрати Йовича з Італії було відправлено приватний літак, але нападник передумав переїжджати до Туреччини і відхилив цю пропозицію, приєднавшись до Мілана.

Журналіст Джанлука Ді Марціо протягом кількох місяців повідомляв, що оточення серба пропонувало його керівництву "россонері". У клубі не були зацікавлені у його підписанні, але все ж піддалися тиску, коли переговори з іншими гравцями не увінчалися успіхом.

Зараз на рахунку Йовича 212 хвилин у 6 матчах за Мілан у цьому сезоні. Результативними діями він поки що не відзначався.