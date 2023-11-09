Італія

Тренер прокоментував статус гравця французької збірної.

Тренер національної збірної Франції та колишній півзахисник Ювентуса Дідьє Дешам пожартував, що заздрить Адрієну Рабіо - повідомляє ресурс Tutto Mercato Web.

Рабьо тимчасово взяв на себе роль капітана Ювентуса після пошкоджень капітана Даніло та віце-капітана Алекса Сандро.

"Він був на чудовому рівні протягом кількох років. Я трохи заздрю ​​тому, що мені ніколи не доводилося бути капітаном Ювентуса, але це великий знак довіри з боку його тренера, і це є величезним джерелом гордості для нього" сказав він.

Ювентус продовжив контракт із Мануелем Локателлі.