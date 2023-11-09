Італія

Футболіст підписав довгострокову угоду.

Туринський Ювентус на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з півзахисником Мануелем Локателлі.

Нова угода гравця і клубу діятиме до 2028 року. Попередній контракт завершувався у 2026 році.

У поточному сезоні Мануель Локателлі провів 11 матчів, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що туринці шукають атакувального півзахисника. Зокрема, новим підписанням Ювентуса на таку позицію могли б стати Георгій Судаков з донецького Шахтаря, Лазар Самарджич з Удінезе або Пйотр Зелінські з Наполі.