Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 10 листопада 2023 року, 21:45.

У рамках дванадцятого туру італійської Серії А генуезький Дженоа на своєму полі приймав Верону.

Гра в першому таймі проходила за невеличкої переваги господарів поля, проте без моментів біля її воріт, тоді як команда Альберто Джилардіно в підсумку пішла на перерву з пізнім голом.

Після відпочинку Дженоа залишалось тільки не дати суперникам відігратись, і в підсумку "грифони" навіть переважали "мастифів" за гольовими нагодами, але другий свій м’яч так і не забили.

Не допомогла в цьому й пізня поява Руслана Маліновського на заміну на заключні хвилини гри.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Дженоа — Верона в 13 турі італійської Cерії А:

Дженоа — Верона 1:0

Гол: Дрегушин, 44

Дженоа: Мартінес — Дрегушин, Бані (Де Вінтер, 41), Васкес — Сабеллі, Френдруп, Бадель (Торсбю, 86), Стротман (Маліновський, 86), Гапс (Маттурро, 86) — Гудмундссон, Екубан (Пушкаш, 54).

Верона: Монтіпо — Маньяні, Гін, Аміоне (Дуда, 70) — Террачано, Фолоруншо (Сапонара, 85), Онгла, Суслов (Крус, 63), Дойг (Фараоні, 63) — Бонаццолі (Нгоне, 46), Джурич.

Попередження: Васкес — Гін, Терраччано, Фараоні, Дуда