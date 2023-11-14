Італія

Це вже третя ім'я, пов'язане із "неаполітанцями".

Наполі продовжує шукати заміну головному тренеру Руді Гарсії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "неаполітанців" розглядає можливість повернення Вальтера Маццаррі, який готовий прийняти умови клубу у вигляді однорічного контракту.

Також наголошується, що Ігор Тудор, який вже провів переговори, хоче дворічний контракт. Зараз він очікує на остаточне рішення клубу.

Маццаррі очолював Наполі з 2009 по 2013 рік і за цей час виграв Кубок Італії та зробив "неаполітанців" віце-чемпіонами Серії А. Його останнім клубом був Кальярі, який він залишив у травні минулого року.

Після 12 турів Наполі набрав 21 очко і посідає четверте місце в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від Інтера на 10 балів.