Хорватський фахівець погодився на однорічну угоду, хоча хотів би більшого.
Ігор Тудор, Getty Images
14 листопада 2023, 09:49
Колишній головний тренер Марселя Ігор Тудор незабаром може стати головним тренером Наполі. Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.
За інформацією джерела, 45-річний хорват після переговорів із президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом погодився підписати однорічний контракт, хоча сам наполягав на більш тривалій угоді.
Зараз хорват знаходиться в Римі і чекає на остаточне рішення клубу. Крім нього, у переговорах брав участь Антоніо Конте.
Примітно, що Наполі ще офіційно не оголошував про звільнення Руді Гарсії, але відомо, що він вже покинув Італію і повернувся до Франції.
Гарсія очолював "неаполітанців" протягом 16 матчів, у яких команда здобула вісім перемог, чотири рази програла та чотири рази зіграла внічию.
Також додамо, що Тудор вже працював в Італії, коли очолював Удінезе та Верону, а також працював асистентом в Ювентусі.
Після 12 турів Наполі набрав 21 очко і посідає четверте місце в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від Інтера на 10 балів.