Італія

Хорватський фахівець погодився на однорічну угоду, хоча хотів би більшого.

Колишній головний тренер Марселя Ігор Тудор незабаром може стати головним тренером Наполі. Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, 45-річний хорват після переговорів із президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом погодився підписати однорічний контракт, хоча сам наполягав на більш тривалій угоді.

Зараз хорват знаходиться в Римі і чекає на остаточне рішення клубу. Крім нього, у переговорах брав участь Антоніо Конте.

Примітно, що Наполі ще офіційно не оголошував про звільнення Руді Гарсії, але відомо, що він вже покинув Італію і повернувся до Франції.

Гарсія очолював "неаполітанців" протягом 16 матчів, у яких команда здобула вісім перемог, чотири рази програла та чотири рази зіграла внічию.

Також додамо, що Тудор вже працював в Італії, коли очолював Удінезе та Верону, а також працював асистентом в Ювентусі.

Після 12 турів Наполі набрав 21 очко і посідає четверте місце в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від Інтера на 10 балів.