Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 12 листопада 2023 року, 13:30.

Емполі нашого Віктора Коваленка здобув сенсаційну перемогу над Наполі в матчі Серії А.

На 71-ій хвилині Віктор вийшов на поле — цей вихід став вирішальним в контексті долі поєдинку. В компенсований час Коваленко шикарним ударом відправив м'яч у сітку — 1:0.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Емполі в 12 Серії А-2023/24:

Наполі - Емполі 0:1

Гол: Коваленко, 90+1

Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Естігор, Олівера (Руй, 84) — Ангісса (Каюстре, 72), Лоботка — Політано (Ліндстрьом, 72), Распадорі, Ельмас (Кварацхелія, 54) — Сімеоне (Зелінські, 54)

Емполі: Беріша — Берешинські (Ебуехі, 63), Ісмайлі, Луперто, Какаче — Фацціні (Коваленко, 71), Раноккья (Грассі, 80), Малех — Камб'ягі (Гьясі, 63), Капуто, Канчелльєрі (Мальдіні, 80)

Попередження: Каюстре — Канчелльєрі