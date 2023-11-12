Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 12 листопада 2023 року, 13:30.
ВІКТОР КОВАЛЕНКО, ФОТО - ІНСТАГРАМ ВІКТОРА КОВАЛЕНКА
12 листопада 2023, 17:46
Емполі нашого Віктора Коваленка здобув сенсаційну перемогу над Наполі в матчі Серії А.
На 71-ій хвилині Віктор вийшов на поле — цей вихід став вирішальним в контексті долі поєдинку. В компенсований час Коваленко шикарним ударом відправив м'яч у сітку — 1:0.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Емполі в 12 Серії А-2023/24:
Наполі - Емполі 0:1
Гол: Коваленко, 90+1
Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Естігор, Олівера (Руй, 84) — Ангісса (Каюстре, 72), Лоботка — Політано (Ліндстрьом, 72), Распадорі, Ельмас (Кварацхелія, 54) — Сімеоне (Зелінські, 54)
Емполі: Беріша — Берешинські (Ебуехі, 63), Ісмайлі, Луперто, Какаче — Фацціні (Коваленко, 71), Раноккья (Грассі, 80), Малех — Камб'ягі (Гьясі, 63), Капуто, Канчелльєрі (Мальдіні, 80)
Попередження: Каюстре — Канчелльєрі