Італія

У травні гравець переніс артроскопію правого коліна.

Алжирський опорний півзахисник Мілана Ісмаель Беннасер повернувся до тренувань з командою, повідомляє портал calciomercato.com.

Гравець травмувався ще у першому півфінальному поєдинку Ліги чемпіонів-2022/23 проти Інтера. Станом на сьогодні, 15 листопада, він пропустив вже понад півроку.

За оцінками, 25-річний півзахисник повернеться на поле до середини грудня. Ще у середині жовтня повідомлялося, що він розпочав індивідуальні тренування з випередженням графіку відновлення.

У минулому сезоні Беннасер взяв участь у 40 матчах Мілана у всіх турнірах. Протягом отриманого ігрового часу він відзначився 3 голами і 2 асистами.