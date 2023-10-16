Півзахисник хоче якнайшвидше повернутись до гри.
Ісмаель Беннасер, getty images
16 жовтня 2023, 19:30
В травні Ісмаель Беннасер переніс артроскопію правого коліна, в процесі якої йому усунули пошкодження хряща.
Очікувалось, що він пропустить шість місяців, проте 25-річний півзахисник збірної Алжиру вже почав тренуватись з випередженням графіку, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Футболіст хоче якнайшвидше повернутись на поле та планує набрати форму у найближчі пару тижнів.
У минулому сезоні Беннасер провів 40 матчів за "россонері", забив три голи, зробив дві результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан серйозно зацікавлений у захиснику Бетіса.