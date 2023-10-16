Італія

Півзахисник хоче якнайшвидше повернутись до гри.

В травні Ісмаель Беннасер переніс артроскопію правого коліна, в процесі якої йому усунули пошкодження хряща.

Очікувалось, що він пропустить шість місяців, проте 25-річний півзахисник збірної Алжиру вже почав тренуватись з випередженням графіку, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Футболіст хоче якнайшвидше повернутись на поле та планує набрати форму у найближчі пару тижнів.

У минулому сезоні Беннасер провів 40 матчів за "россонері", забив три голи, зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан серйозно зацікавлений у захиснику Бетіса.