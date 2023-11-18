Алжирець поважає емблему "россонері".
Беннасер, Getty Images
18 листопада 2023, 12:51
Півзахисник італійського Мілану Ісмаель Беннасер заявив, що він ніколи не перейде до міланського Інтера. Його слова наводить відомий інсайдер Фабриціо Романо.
"Я ніколи не перейшов би в Інтер, без шансів. Я надто поважаю Мілан. Ніколи не одягну футболку "нерадзуррі", крапка.
Я був здивований, коли Чалханоглу підписав контракт із цим клбуом. Не кажу, що залишусь у Мілані назавжди, але можу сказати точно, що ніколи не перейду до Інтеру", — заявив алжирський півзахисник.
Ісмаель Беннасер у цьому сезоні ще не виходив на поле через травму, яку він отримав у матчі якраз проти міланського Інтера, в рамках півфіналу Ліги чемпіонів минулої кампанії.
У "Casa Milan" сподіваються, що 25-річний алжирець поверненться на поле у середині грудня.