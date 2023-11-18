Італія

Алжирець поважає емблему "россонері".

Півзахисник італійського Мілану Ісмаель Беннасер заявив, що він ніколи не перейде до міланського Інтера. Його слова наводить відомий інсайдер Фабриціо Романо.

"Я ніколи не перейшов би в Інтер, без шансів. Я надто поважаю Мілан. Ніколи не одягну футболку "нерадзуррі", крапка.

Я був здивований, коли Чалханоглу підписав контракт із цим клбуом. Не кажу, що залишусь у Мілані назавжди, але можу сказати точно, що ніколи не перейду до Інтеру", — заявив алжирський півзахисник.

Ісмаель Беннасер у цьому сезоні ще не виходив на поле через травму, яку він отримав у матчі якраз проти міланського Інтера, в рамках півфіналу Ліги чемпіонів минулої кампанії.

У "Casa Milan" сподіваються, що 25-річний алжирець поверненться на поле у середині грудня.