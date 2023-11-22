Італія

Спортивний директор клубу розповів стосовно його прогресу.

Тьяго Пінту прокоментував те, чому Жозе Моурінью, Пауло Дібала та Ромелу Лукаку вирішили перейти до Роми - повідомляє ресурс Tuttomercato Web.

"Економічний аспект став вирішальним, особливо після COVID. Коли я прийшов до Роми і говорив про стабільний футбол, люди знущалися з мене, але тепер усі повинні адаптуватися до цього. Змінюється підхід до футболу та трансферного ринку.

У нас є база даних із 5000 гравців, розділених на найкращих гравців рівня A, B+ — це ті, які можуть бути пріоритетними, B будуть під контролем, а C не потрібні Ромі. Я б сказав, що 90% гравців А не під силу. У нас просто немає фінансових ресурсів, але тоді ми можемо добре впоратися з такими ситуаціями, як Дібала та Лукаку.

Враховуючи, що Рома підписала багатьох гравців віком понад 30 років із хронічними травмами, я б сказав, що продаж понад 150 мільйонів євро та утримання 80% першої команди, залучення Жоржиньо Вейналдума, Ромелу Лукаку, Жозе Моурінью, Неманьї Матіча та Пауло Дібали, це означає, що ми добре попрацювали в складних ситуаціях. У мене була велика робота, яка полягала в тому, щоб залишити Рому в кращому стані, ніж коли я сюди приїхав. У фінансовому плані сумнівів у цьому немає. Якщо ми будемо так продовжувати, то і склад буде набагато сильнішим.

Я б також додав Моурінью як одне з трьох імен, про які ніхто не думав, що вони прибудуть до Роми.

Перше, що нам потрібно було зробити, це показати амбіції власників. Тоді Моурінью, Дібала та Лукаку зрозуміли, що любов, яку вони отримують тут, не знайдеться деінде. Коли справа дійшла до Паулу та Ромелу, якби ми билися з клубами, які хотіли їх на початку трансферного ринку, ми б ніколи цього не зробили. Ось чому я кажу, що вибір часу був основним".

Рома збирається повноцінно викупити контракт Ромелу Лукаку.