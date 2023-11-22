Італія

Португальський фахівець відчуває особливий зв'язок з римським клубом.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью розповів про свій особливий зв'язок з римським клубом, заявивши, що "вовки" заслуговують на більшу похвалу.

"Я завжди відчуваю бажання та професійну відповідальність, але тут є щось більше. Ці люди у клубі своїм теплом змінюють температуру вашої шкіри. Я люблю цих людей, і тому я не маю жодних проблем з тим, щоб сказати, що Рома для мене дуже особлива в моїй кар'єрі.

Я думаю, що Рому занадто критикують. Є щось усередині, що трохи відчиняє двері для таких ситуацій, але Рому надто критикують, як і я.

Невеликий приклад: наш вихід у фінал Ліги Європи, на думку деяких, був дуже легким. Подивіться, що робить Зальцбург у Лізі чемпіонів, Реал Сосьєдад, Феєнорд і Баєр. Думаю, остання гра, яку вони програли, була проти Роми.

Якби я був іншим тренером, в іншому клубі з іншим профілем, то це була б зовсім інша історія. Для мене це не проблема, тому що я займався цим усю свою кар'єру. Я звик до цього десять років тому, тому зараз це не проблема.

Однак я думаю, що це проблема для Роми як для клубу, тому що вони заслуговують на набагато більшу похвалу. Це проблема для вболівальників, які теж заслуговують на більше. Але псевдофанатам та псевдоінтелектуалам футболу приємно критикувати нас.

Відсутність ресурсів для залучення нових гравців змусила звернути увагу молодіжної академії? Таке траплялося й у минулому, наприклад, коли Рафаель Варан разом зі мною у 18 років дебютував у Лізі чемпіонів за Реал, а також залучення до команди таких гравців, як Давід Сантон та Скотт Мактоміней.

Тут, у Ромі, таких гравців навіть більше через ситуацію та розуміння того, наскільки це важливо для клубу на всіх рівнях у боротьбі з фінансовим фейр-плей. Ці хлопці також викликають почуття приналежності. Коли я бачу радість таких дітей, як Д'Алессіо та Керубіні, це створює зв'язок, який залишається назавжди", — наводить слова Моурінью сайт журналіста Джанлукі ді Марціо.

Після 12 турів Рома набрала 18 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці Серії А. Свій наступний матч "вовки" проведуть проти Удінезе — гра відбудеться 26 листопада о 19:00 за київським часом.