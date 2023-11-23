Італія

Португалець хоче очолити команду на Близькому Сході.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью запевнив, що рано чи пізно очолить один із саудівських клубів.

"Думаю, що одного дня я приєднаюся до чемпіонату Саудівської Аравії. Так, вважаю, що буду тренувати там.

Але цей день не настане завтра чи післязавтра", — сказав Моурінью для Rai1.

Після 12 турів Рома набрала 18 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці Серії А. Свій наступний матч "вовки" проведуть проти Удінезе — гра відбудеться 26 листопада о 19:00 за київським часом.