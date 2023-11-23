Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував чутки, які пов'язують керманича мадридського Реала Карло Анчелотті із призначенням на посаду наставника збірної Бразилії.

"Я думаю, тільки такий же божевільний, як і я, може залишити такий великий клуб, як мадридський Реал. Зрозуміло, якщо тільки тебе не звільняють. Свого часу я пішов із "Реала", хоча керівництво команди хотіло, щоб я залишився.

Я впевнений, що Карло в останній момент передумає і вирішить залишитися, як тільки Флорентіно Перес зателефонує йому", — цитує Моурінью Фабриціо Романо в соцмережі Х.

Раніше повідомлялось, що Анчелотті підписав контракт із збірною Бразилії.