Думка одіозного португальського наставника.
Карло Анчелотті та Жозе Моурінью, GETTY IMAGES
23 листопада 2023, 10:30
Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував чутки, які пов'язують керманича мадридського Реала Карло Анчелотті із призначенням на посаду наставника збірної Бразилії.
"Я думаю, тільки такий же божевільний, як і я, може залишити такий великий клуб, як мадридський Реал. Зрозуміло, якщо тільки тебе не звільняють. Свого часу я пішов із "Реала", хоча керівництво команди хотіло, щоб я залишився.
Я впевнений, що Карло в останній момент передумає і вирішить залишитися, як тільки Флорентіно Перес зателефонує йому", — цитує Моурінью Фабриціо Романо в соцмережі Х.
Раніше повідомлялось, що Анчелотті підписав контракт із збірною Бразилії.