Італія

Думка одіозного португальського наставника.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував чутки, які пов'язують керманича мадридського Реала Карло Анчелотті із призначенням на посаду наставника збірної Бразилії.

"Я думаю, тільки такий же божевільний, як і я, може залишити такий великий клуб, як мадридський Реал. Зрозуміло, якщо тільки тебе не звільняють. Свого часу я пішов із "Реала", хоча керівництво команди хотіло, щоб я залишився.

Я впевнений, що Карло в останній момент передумає і вирішить залишитися, як тільки Флорентіно Перес зателефонує йому", — цитує Моурінью Фабриціо Романо в соцмережі Х.

Раніше повідомлялось, що Анчелотті підписав контракт із збірною Бразилії.