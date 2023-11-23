Італія

Гравець планує змінити нинішній клуб.

Агент Лазара Самарджича прокоментував невдалий перехід в Інтер - повідомляє Sportitalia.

"Лазар завжди був професіоналом наскрізь. Очевидно, він був розчарований тим, що сталося з Інтером, а хто б не був?

Але, як ви правильно сказали, відтоді те, що сталося, на нього більше не вплинуло. Йому лише 21 рік, тож це був, звичайно, не останній шанс.

Тепер усе це позаду, він одразу переорієнтувався на Удінезе, і, як бачите, він ще раз довів свою цінність. Ще один рік, розпочатий у Фріулі, безумовно, буде корисним для його кар'єри

Наразі ми зробили добре, не коментуючи чутки. Ювентус, безумовно, великий клуб із великою історією, але інші клуби теж. Його контракт діє до 2026 року. Важливо розуміти, де він може рости найкраще і які моменти найбільше сприятимуть його кар’єрі".

Півзахисник був лише за крок від переходу до "нерадзуррі" влітку після того, як вони домовилися про угоду з Удінезе на суму близько 15 мільйонів євро.

Оточення Самарджича перед трансфером попросило змінити контракт з Інтером, ймовірно, бажаючи підвищення, і міланський колектив підсумково відмінив угоду.