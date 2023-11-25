Завершився матч чемпіонату Італії.
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25 листопада 2023, 23:59
У рамках тринадцятого туру Серії А Мілан на своєму полі приймав Фіорентину.
Колектив Стефано Піолі зумів здолати опонента з мінімальним рахунком.
Мілан - Фіорентина 1:0
Гол: Ернандес 45+1 (пен.)
Мілан: Меньян, Калабрія (Флоренці 90+2), Тіав, Томорі, Ернандес, Побега, Рейндерс, Муса (Крунич 83), Чуквезе, Пулішич (Лофтус-Чік 61), Йович (Камарда 83).
Фіорентина: Терраччьяно, Парізі, Міленкович, Кварта, Бірагі, Артур (М. Лопес 46), Данкан (Мандрагора 81), Бонавентура (Куаме 88), Н. Гонсалес, Бельтран (Нзола 70), Соттіл (Іконе 81).
Попередження: Томорі 56 – Артур 12, Парізі 46.