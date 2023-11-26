Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 25 листопада 2023 року, 21:45.

У матчі 13 туру італійської Серії A Мілан удома здолав Фіорентину (1:0).

Важкий матч для команди Стефано Піолі в підсумку завершився перемогою за рахунок голу Тео Ернандеса з пенальті під завісу першого тайму.

У другій половині гри гості переграли "россонері" за всіма статтями, але із безлічі ударів по чужих воротах так і не отримали жодної користі для себе.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Фіорентина в 13 турі італійської Серії A-2023/24:

Мілан — Фіорентина 1:0

Гол: Ернандес 45+1 (пен.)

Мілан: Меньян, Калабрія (Флоренці 90+2), Тіав, Томорі, Ернандес, Побега, Рейндерс, Муса (Крунич 83), Чуквезе, Пулішич (Лофтус-Чік 61), Йович (Камарда 83).

Фіорентина: Терраччаано, Парізі, Міленкович, Кварта, Бірагі, Артур (М. Лопес 46), Данкан (Мандрагора 81), Бонавентура (Куаме 88), Н. Гонсалес, Бельтран (Нзола 70), Соттіл (Іконе 81).

Попередження: Томорі 56 — Артур 12, Парізі 46.