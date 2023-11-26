Італія

До матчу з "фіалками", міланська команда не вигравала у італійському чемпіонаті чотири гри поспіль.

У рамках 13-го туру італійської Серії А, Мілан перервав свою безвиграшну серію мінімально здолавши на Сан-Сіро Фіорентину (1:0). Свій коментар після гри дав головний тренер "россонері" Стефано Піолі. Його цитує сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо.

"Думаю, це не найкраща наша гра у плані швидкості та якості, але загалом – нормальна.

У першому таймі ми мало що дозволяли супернику. Потім на ментальному рівні стало ясно, що ця гра і не могла стати кращою. У наших головах відклався той факт, що ми не вигравали у Серії А кілька матчів. Але ми повернулися і ця перемога має надати нам сил

Камарда молодий та талановитий. Це, безумовно буде для нього захоплюючим досвідом. Ця гра для Франческо повинна стати відправним моментом. Тепер йому доведеться прокласти свій власний шлях", — сказав головний тренер Мілану.