Італія

Нещодавно нападник відзначився 200-м голом за Лаціо.

Італійський нападник Лаціо Чіро Іммобіле у вчорашньому поєдинку проти Салернітани відзначився сотим у своїй кар'єрі у Серії А голом на виїзді, повідомляє OptaPaolo.

Зазначається, що 33-річний гравець став першим, кому вдалося забити 100 голів у виїзних матчах чемпіонату Італії.

У цьому сезоні Іммобіле відзначився 4 голами у 12 іграх ліги. Також на його рахунку 1 результативний удар у 4 матчах Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, вчора, 25 листопада, Лаціо поступився Салернітані, яка здобула першу перемогу у цьому сезоні Серії А.