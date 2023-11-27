Італія

Керманич Інтера прокоментував нічию проти Ювентуса.

Міланський Інтер у рамках тринадцятого туру італійської Серії A зіграв унічию на полі туринського Ювентуса.

Ювентус — Інтер 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "змій" Сімоне Індзагі прокоментував виступ його підопічних.

"Ми знали, що у ворота Ювентуса завжди було нелегко забити, тому що ця команда добре захищається.

Після пропущеного м’яча команда залишилася сконцентрованою, хлопці зберегли ясність розуму, і ми забили чудовий гол у відповідь завдяки хорошій та організованій грі.

У другому таймі ми не створили багато моментів, але Ювентус — дуже сильний суперник, і тому ми раді здобути один заліковий бал на його полі, із чим я б, певна річ, не погодився напередодні матчу, тому що ми хотіли перемогти.

Команда зробила те, що повинна була зробити — ми грали в зрілий футбол. І Ювентус, і Інтер, як і Мілан та Наполі, — це команди, створені для того, щоб бути на вершині турнірної таблиці. Тепер ми маємо цю четвірку та інші командами, які можуть зачепитися за неї.

Наступним суперниками у нас є Бенфіка та Наполі, і нам точно бракуватиме певних гравців. Бастоні, Павар і Санчес не були доступні сьогодні ввечері, Куадрадо вперше тренувався лише в четвер, а також був Думфріс, який не повернувся до своєї найкращої форми.

Можу констатувати, що ми перебуваємо в надзвичайній ситуації, тому що ми грати доводиться багато, а в нас є певні невеликі проблеми, які нам доведеться вирішити, тому що ми будемо грати фактично через кожні 48 годин. Це нелегко, але мені пощастило, що у мене є хлопці, які завжди відкриті до нових викликів.

Ротації? Ми завжди робили це, коли грали три гри на тиждень, зараз ми оцінимо ситуацію. Із трьох вибулих ми сподіваємось швидко відновити Санчеса. Загалом, тепер із цим складним графіком ми повинні працювати ще більше", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє в гостях у Наполі.