Італія

Для 30-річного українця це буде 13 матч цього сезону.

Сьогодні, 2 грудня, відбудеться матч 14 туру італійської Серії А, в якому Дженоа на своєму полі прийме Емполі.

Тренерський штаб "грифонів" на чолі з Альберто Джилардіно вирішив виставити у стартовому складі українського півзахисника Руслана Маліновського.

Дженоа: Мартінес — Дрегушін, Де Вінтер, Вольякко — Васкес, Маліновський, Бадель, Френдруп, Сабеллі — Ретегі, Мессіас.

Для 30-річного українця це буде 13 матч цього сезону. На його рахунку один забитий м'яч та дві результативні передачі.

У той же час півзахисник Емполі Віктор Коваленко розпочне гру на лаві запасних. У поточній кампанії Коваленко провів п'ять матчів, у яких забив два м'ячі, відігравши на полі 79 хвилин.

Емполі: Беріша — Какаче, Луперто, Ісмайлі, Берешинські — Малех, Раноккья, Фацціні — Мальдіні, Камб'ягі, Капуто.

Нагадаємо, матч Дженоа — Емполі розпочнеться о 16:00 за київським часом. Слідкувати за основними подіями матчу можна буде на Football.ua.