Український хавбек поділився своїми думками після гри з Фрозіноне.
Руслан Маліновський, Getty Images
27 листопада 2023, 12:21
Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський прокоментував поразку своєї команди у матчі італійської Серії А проти Фрозіноне, у якому він відзначився голом.
"Ми мали шанс виграти цей матч, але все змінив один епізод. Ми добре грали, створювали багато моментів і добре пресингували, але це футбол.
Треба проаналізувати скоєні помилки та рухатися вперед. Наразі багато матчів, пауз на ігри збірних немає. Важливо, щоб у всіх було добре. Команда є, вона сильна. Ми маємо рухатися вперед, зокрема для вболівальників.
Я забив важливий гол, але якби ми взяли очко, то було б краще. Прикро, бо всі виклалися на повну", — наводить слова Маліновського TMW.
Нинішнього сезону Маліновський провів 12 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.
Після 13 турів Дженоа набрала 14 очок і посідає 15 місце у Серії А.