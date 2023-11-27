Італія

Український хавбек поділився своїми думками після гри з Фрозіноне.

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський прокоментував поразку своєї команди у матчі італійської Серії А проти Фрозіноне, у якому він відзначився голом.

"Ми мали шанс виграти цей матч, але все змінив один епізод. Ми добре грали, створювали багато моментів і добре пресингували, але це футбол.

Треба проаналізувати скоєні помилки та рухатися вперед. Наразі багато матчів, пауз на ігри збірних немає. Важливо, щоб у всіх було добре. Команда є, вона сильна. Ми маємо рухатися вперед, зокрема для вболівальників.

Я забив важливий гол, але якби ми взяли очко, то було б краще. Прикро, бо всі виклалися на повну", — наводить слова Маліновського TMW.

Нинішнього сезону Маліновський провів 12 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Після 13 турів Дженоа набрала 14 очок і посідає 15 місце у Серії А.