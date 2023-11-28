Італія

Минулого туру український хавбек забив дебютний м'яч у складі "грифонів".

Статистичний портал WhoScored представив символічну збірну тижня італійської Серії А за підсумками матчів 13 туру.

До кращих потрапив український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський, який відзначився дебютним голом у матчі проти Фрозіноне (1:2).

За свої дії 30-річний українець отримав оцінку 8,2 балів, що є середньою оцінкою у збірній.

Нинішнього сезону Маліновський провів 12 матчів, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Раніше Маліновський прокоментував поразку від Фрозіноне.