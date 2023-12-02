Завершився матч чемпіонату Італії.
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02 грудня 2023, 23:54
У рамках чотирнадцятого туру італійської Серії А Мілан на своєму полі приймав Фрозіноне.
Колектив Стефано Піолі здолав опонента, відправивши у його ворота три голи. Гості зуміли забити лише один м'яч.
Мілан - Фрозіноне 3:1
Голи: Йович 43, Пулішич 50, Томорі 74 — Брешіаніні 82.
Мілан: Меньян, Калабрія, Томорі, Ернандес, Флоренці, Рейндерс (Беннасер 79), Муса, Лофтус-Чік (Побега 79), Чуквуезе (Адлі 74), Йович (Камарда 85), Пулішич (Траоре 79).
Фрозіноне: Тураті, Монтерізі (Хеддіра 86), С. Романьолі, Околі, Ойоно, Бурабія (Брешіаніні 46), Барренечеа, Суле, Рейнер (Геллі 57), Ібрагімович (Казо 66), Чуні (Жорже 66).
Попередження: Йович — Барренечеа.