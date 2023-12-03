Італія

"Россонері" здобули важливу перемогу.

У рамках чотирнадцятого туру італійської Серії А Мілан на своєму полі здолав Фрозіноне (3:1). Після матчу головний тренер переможців Стефано Піолі поспілкувався з журналістами. Цитує італійця Football Italia.

"Нашою метою було повернутися на переможний шлях і нам це вдалося у двух домашніх матчах поспіль – з Фіорентиною та Фрозіноне. Ми зробили невеличкий крок вперед, але попереду ще довгий шлях і нам потрібно виступати набагато стабільніше, якщо хочемо боротися за верхні місця.

Я дуже вірю у наших молодих гравців і ми бачимо багатьох, хто в майбутньому проб'ється до першої команди. Однак бувають моменти, коли грати повинні досвідчені футболісти. Мілан зараз в такому становищі, що не може експериментувати зі складом.

Чим швидше гравці повернуться до складу, тим ширшим буде вибір і тим частіше ми зможемо проводити ротацію, щоб бути постійно свіжими. Ми хочемо боротися за чемпіонство до кінця", — сказав італійський фахівець.