Італія

Футболіст може залишитися в нинішньому клубі.

Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта прокоментував можливий перехід Пьотра Зелінські - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"У нього завершується контракт у червні, ми це знаємо, але Наполі працює над його новою угодою. Звичайно, ми стежимо за гравцями, але на цьому етапі не час починати перемовини".

Нинішня угода центрального півзахисника розрахована до 2024 року.

Цього сезону він провів 19 матчів та оформив шість результативних дій.