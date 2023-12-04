Туреччина

В клубі незадоволені виступами бразильця.

Вінгер Галатасарая Тете може залишити клуб, повідомляє Fotospor.

За інформацією турецької преси, в клубі незадоволені виступами бразильського гравця. Наставник команди Окан Бурук дає грати бразильцю лише для того, щоб на нього звернули увагу потенційні покупці.

Крім того, на Галатасарай впливає тиск Шахтаря, який хоче отримати компенсацію за перехід Тете. Тим часом ФІФА намагається впливати на ситуацію навколо трансферу бразильця. Ці фактори підштовхують турків до продажу Тете.

Після початку війни в Україні Тете перебрався до Ліону на правах оренди, а потім у січні 2023 року його віддали в оренду Лестеру. Влітку Тете ненадовго повернувся до України, після чого перейшов у Галатасарай, попри контракт із Шахтарем до кінця цього року.

Цього сезону Тете провів 18 поєдинків, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.