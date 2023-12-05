Бразилець може продовжити кар'єру в туринському клубі.
ФЕЛІПЕ АНДЕРСОН, GETTY IMAGES
05 грудня 2023, 12:42
Туринський Ювентус може підписати досвідченого бразильця Феліпе Андерсона, який виступає за Лаціо.
Контракт Андерсона із нинішнім клубом розрахований до кінця поточного сезону. Існує ймовірність, що клуб не продовжить угоду з гравцем. Ситуацією може скористатися Ювентус та спробує підписати Андерсона у статусі вільного агента.
В цьому сезоні Феліпе відіграв 19 матчів у всіх змаганнях, записавши собі в актив один гол та п’ять асистів.
Феліпе Андерсон приєднався до римського клубу влітку 2013 року, а у 2018-му покинув його, приєднавшись до Вест Гема. У 2021 році бразилець повернувся до Риму, погодившись на суттєве скорочення зарплати.