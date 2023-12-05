Італія

Бразилець може продовжити кар'єру в туринському клубі.

Туринський Ювентус може підписати досвідченого бразильця Феліпе Андерсона, який виступає за Лаціо.

Контракт Андерсона із нинішнім клубом розрахований до кінця поточного сезону. Існує ймовірність, що клуб не продовжить угоду з гравцем. Ситуацією може скористатися Ювентус та спробує підписати Андерсона у статусі вільного агента.

В цьому сезоні Феліпе відіграв 19 матчів у всіх змаганнях, записавши собі в актив один гол та п’ять асистів.

Феліпе Андерсон приєднався до римського клубу влітку 2013 року, а у 2018-му покинув його, приєднавшись до Вест Гема. У 2021 році бразилець повернувся до Риму, погодившись на суттєве скорочення зарплати.