Фахівець позбувався приставки "виконуючого обов'язків".
Олександр Стахів, Нива
05 грудня 2023, 12:17
Тернопільська Нива на своєму офіційному сайті повідомила, що новим головним тренером команди став Олександр Стахів.
Фахівець працював у клубі в статусі виконуючого обов'язків. Відтепер Стахів став на посаду головного тренера.
На цій посаді він змінив Василя Малика, якого відправили у відставку у вересні.
В осінній частині сезону Нива посіла 8-е місце в групі А Першої ліги й навесні побореться за право залишитися в дивізіоні.