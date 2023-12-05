Україна: Перша ліга

Фахівець позбувався приставки "виконуючого обов'язків".

Тернопільська Нива на своєму офіційному сайті повідомила, що новим головним тренером команди став Олександр Стахів.

Фахівець працював у клубі в статусі виконуючого обов'язків. Відтепер Стахів став на посаду головного тренера.

На цій посаді він змінив Василя Малика, якого відправили у відставку у вересні.

В осінній частині сезону Нива посіла 8-е місце в групі А Першої ліги й навесні побореться за право залишитися в дивізіоні.