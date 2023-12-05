Італія

Гра вінгера привертає увагу чималої кількості клубів.

Наполі поки що не готовий відпустити свого лівого вінгера Хвічу Кварацхелію, повідомляє журналіст Руді Галетті.

Раніше повідомлялося, що 22-річний грузин зацікавив Баварію та англійські клуби. У той же час, батько гравця заявив, що його син завжди мріяв грати за мадридський Реал.

За даними Галетті, неаполітанський клуб наразі не відкритий для оцінки будь-яких пропозицій щодо вінгера. Контракт Кварацхелії з Наполі розрахований до кінця червня 2027 року.

У цьому сезоні він вже взяв участь у 18 матчах "партенопеї" у всіх турнірах, відзначившись 4 голами і 5 асистами. Портал transfermarkt оцінює грузинського гравця у 85 мільйонів євро.