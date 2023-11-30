Іспанія

Трансферні чутки навколо грузинського вінгера не вщухають.

Батько атакуючого півзахисника Наполі та збірної Грузії Хвічі Кварацхелії, Бадрі, розповів про мрію свого сина одного разу зіграти за мадридський Реал.

"Хвіча завжди мріяв і мріє грати за Реал Мадрид. Я в цьому впевнений. Для Хвічі гра проти Реала була особливою.

У моїй родині всі вболівають за Реал, крім мене", — цитує слова батька Кварацхелії журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Geo Team.

Раніше повідомлялося, що Кварацхелія цікавить Баварію та низку клубів англійської Прем'єр-ліги, серед яких Ньюкасл Юнайтед, Челсі, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед, проте Наполі не бажає розлучатися зі своїм гравцем та хоче продовжити з ним контракт.

У поточному сезоні Хвіча провів за Наполі 17 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 5 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює вартість грузинського вінгера в 85 мільйонів євро.