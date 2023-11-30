Трансферні чутки навколо грузинського вінгера не вщухають.
Хвіча Кварацхелія, getty images
30 листопада 2023, 17:26
Батько атакуючого півзахисника Наполі та збірної Грузії Хвічі Кварацхелії, Бадрі, розповів про мрію свого сина одного разу зіграти за мадридський Реал.
"Хвіча завжди мріяв і мріє грати за Реал Мадрид. Я в цьому впевнений. Для Хвічі гра проти Реала була особливою.
У моїй родині всі вболівають за Реал, крім мене", — цитує слова батька Кварацхелії журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Geo Team.
Раніше повідомлялося, що Кварацхелія цікавить Баварію та низку клубів англійської Прем'єр-ліги, серед яких Ньюкасл Юнайтед, Челсі, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед, проте Наполі не бажає розлучатися зі своїм гравцем та хоче продовжити з ним контракт.
У поточному сезоні Хвіча провів за Наполі 17 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 5 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює вартість грузинського вінгера в 85 мільйонів євро.