Німеччина

Мюнхенський гранд слідкує за вінгером Наполі.

Атакуючий півзахисник Наполі Хвіча Кварацхелія входить до сфери інтересів мюнхенської Баварії. Про це повідомляє Sky Sport Deutschland, підтверджуючи слова головного тренера збірної Грузії

Віллі Саньоля для Il Mattino.

Раніше французький фахівець та колишній захисник "червоних" заявив наступне: "Хвіча Кварацхелія вже грає за топ-клуб у Неаполі, але є футбольні гранди, такі як Реал, Баварія та Барселона , які цікавляться ним".

За інформацією джерела, Баварія дійсно слідкує за 22-річним грузинським вінгером, проте ніяких переговорів ні з Наполі, ні з самим гравцем наразі не було.

Раніше повідомлялося, що Кварацхелія також цікавить низку клубів англійської Прем'єр-ліги, серед яких Ньюкасл Юнайтед, Челсі, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед, проте Наполі не бажає розлучатися зі своїм гравцем та хоче продовжити з ним контракт.

У поточному сезоні Хвіча провів за Наполі 15 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та віддав 5 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює вартість грузинського вінгера в 85 мільйонів євро.