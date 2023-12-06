Італія

Ексфутболіст розповів про цікавий епізод із своєї кар’єри.

Колишній італійський зірковий півзахисник Андреа Пірло за свою тривалу кар’єру змінив безліч клубів, але в 2006 році стався цікавий епізод, який міг би посприяти його переходу до мадридського Реала.

Однак усе зірвалось в останній момент і гравець у підсумку залишився в італійському Мілані ще на п’ять років.

"Улітку 2006 року, коли чемпіонат світу в Німеччині щойно закінчився, і був весь цей безлад з Кальчополі, з’явилась імовірність, що Мілан гратиме в Серії B, і Фабіо Капелло саме перейшов до мадридського Реала. Я тоді поговорив із ним та директорами іспанського клубу, і ми домовились, підписали контракт.

Але коли я приїхав на передсезонну підготовку Мілана, нам сказали, що ми гратимемо далі в Серії А, проте зі зняттям очок. Тож я більше не був упевнений у тому, що дійсно хочу перейти до Реала.

Повернувшись до Міланелло, я зустрівся з Адріано Галліані й моїм агентом, і ми погодилися продовжити цю пригоду.

Галліані тоді поклав контракт на стіл і сказав нам вписати туди будь-які цифри, і через кілька днів ми все узгодили офіційно.

Барселона? І таке було. У 2010 році в Мілана був шанс підписати Ібрагімовича, і Гвардіола запитав мене після гри за Кубок Гампера, чи можу я приєднатися до його команди разом із Златаном. Ми трохи поговорили в його кабінеті, але потім Ібра дійсно приїхав до Барси, а я залишився в Мілані.

Гвардіола сказав мені, що хотів би бачити мене там. Він бачив мій футбол, бо грав у Брешії, навіть якщо ми не перетинались на полі разом. Я дуже пишався тим, що сидів у його кабінеті й що він мені особисто телефонував, навіть якщо в підсумку нічого не вийшло.

Центр поля Хаві – Іньєста – Пірло. Що ж, це було б технічно. А там ще й Бускетс був би неподалік. Це був би приємний досвід для мене, але врешті-решт, я пограв у Мілані з багатьма іншими чемпіонами, тож я все одно щасливий", — заявив нинішній головний тренер генуезької Сампдорії.

Нагадаємо, що за Мілан Пірло загалом провів 401 матч, забивши 41 гол та віддавши 71 гольову передачу.